Veris Residential, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) entièrement intégrée, auto-administrée et autogérée. La société possède, exploite et développe des immeubles locatifs multifamiliaux situés principalement dans le Nord-Est, ainsi qu'un portefeuille de terrains et d'actifs commerciaux non stratégiques. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'immobilier et les services multifamiliaux, et l'immobilier commercial et autre. La société fournit des services de gestion immobilière, de location, d'acquisition, de développement, de construction et des services liés aux locataires pour son portefeuille de biens immobiliers multifamiliaux et de biens immobiliers commerciaux et autres situés aux États-Unis. La société possède et détient des intérêts dans 24 immeubles locatifs multifamiliaux ainsi que des actifs non stratégiques composés d'un immeuble de bureaux, de quatre parkings/commerces et de terrains aménageables. Elle cherche à détenir un portefeuille composé principalement d'immeubles multifamiliaux de classe A dotés d'équipements et d'offres de qualité supérieure qui reflètent son engagement en matière de développement durable.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel