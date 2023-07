VeriSign, Inc. figure parmi les principales sociétés de services informatiques mondiales spécialisées dans la sécurisation des infrastructures de télécommunications et d'Internet. Le groupe propose des services d'enregistrement des noms de domaine ainsi que des services d'assurance des infrastructures à destination essentiellement des organismes de défense. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (63,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (16,9%), Chine (8,9%) et autres (10,6%).

Secteur Services et conseils en informatique