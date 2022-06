Cinq entreprises supplémentaires vont indiquer leurs dépenses politiques - DiNapoli de New York

Des entreprises telles que le fournisseur de réseaux Verisign Inc et l'exploitant de complexes touristiques Las Vegas Sands Corp afficheront leurs politiques de contribution politique sur leurs sites Web et publieront des rapports annuels ou semestriels sur leurs dons, a déclaré DiNapoli.

Les accords conclus depuis janvier portent à 54 le nombre total d'entreprises sur lesquelles DiNapoli a réussi à faire pression pour obtenir des changements similaires.

Un représentant de Verisign a déclaré que l'entreprise "prenait des mesures pour améliorer la transparence autour d'un certain nombre de questions, y compris celle des contributions politiques, ce qui s'aligne sur le point de vue qui nous a été exprimé par certains de nos actionnaires".

Un représentant de Las Vegas Sands a déclaré que "la transparence est un élément clé" de ses efforts pour atteindre les objectifs autour des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Les investisseurs préoccupés par les risques ESG ont accordé plus d'attention aux dons des sociétés de portefeuille, qui peuvent être difficiles à suivre, ces dernières années.

"Au minimum, les investisseurs ont besoin d'une transparence et d'une responsabilité totales quant à l'utilisation de l'argent des entreprises pour promouvoir des programmes politiques, afin que nous puissions déterminer si cela favorise la stratégie commerciale d'une entreprise ou la met en danger", a déclaré M. DiNapoli, qui supervise quelque 280 milliards de dollars d'actifs de pension d'État.

En 2021, un nombre record de 370 entreprises du S&P 500 ont divulgué leurs dépenses politiques ou en ont interdit au moins une forme, selon une étude du Center for Political Accountability, un organisme à but non lucratif.

Séparément, une résolution d'actionnaire soumise par le bureau de DiNapoli exhortant Twitter Inc à divulguer des détails sur ses dépenses politiques a reçu 53% des votes lors de l'assemblée annuelle de la société de médias sociaux le 25 mai.

Un représentant de Twitter a refusé de commenter la manière dont l'entreprise répondrait au vote.