VeriSign, Inc. (NASDAQ : VRSN), un fournisseur international de services essentiels à l'Internet et de services d'enregistrement de noms de domaine, a annoncé aujourd'hui que, selon le dernier rapport trimestriel Domain Name Industry Brief de DNIB.com, le quatrième trimestre de 2023 s'est clos avec 359,8 millions d'enregistrements de noms de domaine dans l'ensemble des domaines de premier niveau (TLD), soit une augmentation de 0,6 million d'enregistrements de noms de domaine, soit 0,2 %, par rapport au troisième trimestre 2023. Les enregistrements de noms de domaine ont également augmenté de 8,9 millions, soit 2,5 %, par rapport à l'année précédente.

Les TLD .com et .net ont totalisé 172,7 millions d'enregistrements de noms de domaine à la fin du quatrième trimestre de 2023, soit une baisse de 1,2 million d'enregistrements de noms de domaine, soit 0,7%, par rapport au troisième trimestre de 2023. Les TLD .com et .net ont connu une diminution combinée de 1,0 million d'enregistrements de noms de domaine, soit 0,6%, par rapport à l'année précédente. Au 31 décembre 2023, la base de noms de domaine .com totalisait 159,6 millions d'enregistrements et la base de noms de domaine .net totalisait 13,1 millions d'enregistrements.

Les nouveaux enregistrements de noms de domaine .com et .net s'élevaient à 9,0 millions à la fin du quatrième trimestre 2023, contre 9,7 millions à la fin du quatrième trimestre 2022.

Le nombre total d'enregistrements de noms de domaine de premier niveau (ccTLD) était de 138,3 millions à la fin du quatrième trimestre 2023, soit une augmentation de 0,2 million d'enregistrements de noms de domaine, ou 0,2 %, par rapport au troisième trimestre 2023. Les ccTLD ont augmenté de 5,3 millions d'enregistrements de noms de domaine, ou 4,0 %, d'une année à l'autre. Les 10 premiers ccTLD au 31 décembre 2023 étaient .cn, .de, .uk, .nl, .ru, .br, .au, .fr, .eu et .it.

Des informations sur la méthodologie statistique utilisée pour créer le rapport trimestriel Domain Name Industry Brief et les tableaux de bord de DNIB.com sont disponibles ici.

À propos de DNIB.com

DNIB.com, sponsorisé par Verisign, fournit des recherches et des données statistiques et analytiques mondiales sur l'industrie des noms de domaine, ainsi que des analyses des principales tendances en matière de politique, de sécurité et de technologie. Le dernier rapport trimestriel Domain Name Industry Brief, les rapports précédents et les tableaux de bord interactifs contenant des données élargies sur l'industrie des noms de domaine sont tous disponibles sur DNIB.com.

À propos de Verisign

Verisign, un fournisseur mondial de services d’enregistrement de noms de domaine et d’infrastructure Internet, permet la navigation sur Internet pour de nombreux noms de domaine parmi les plus reconnus au monde. Verisign permet la sécurité, la stabilité et la résilience de l’infrastructure et des services Internet clés, notamment en fournissant des services de maintenance de la zone racine, en exploitant deux des 13 serveurs racine Internet mondiaux et en fournissant des services d’enregistrement et une résolution faisant autorité pour les domaines de niveau supérieur .com et .net., qui prennent en charge la majorité du commerce électronique mondial. Pour plus renseignements, veuillez consulter verisign.com.

