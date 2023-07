La société de services Internet Verisign a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses services d'enregistrement de noms de domaine et à une dépendance croissante à l'égard de l'infrastructure Internet.

La numérisation croissante et le passage à des modèles commerciaux en ligne ont renforcé la dépendance des entreprises à l'égard des services en nuage, les poussant à adopter le commerce électronique et les technologies web.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 372 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre 351,9 millions de dollars il y a un an.

Verisign a enregistré un bénéfice de 1,79 $ par action au cours de la période avril-juin, en hausse par rapport au bénéfice de 1,54 $ par action enregistré au cours de la même période de l'année précédente.

L'activité principale de l'entreprise, qui réserve les noms permettant d'identifier un site web, est l'exploitation des registres de noms de domaine pour les deux domaines les plus importants de l'internet : .com et .net.

Elle exploite également deux des 13 serveurs racine du web, situés au sommet du système hiérarchique des noms de domaine et indispensables au bon fonctionnement de l'internet.

Le taux de renouvellement de ses domaines .com et .net est tombé à 75,5 %, contre 75,9 % l'année précédente. Dans le même temps, il a traité 174,4 millions d'enregistrements de noms de domaine, contre 174,3 millions au deuxième trimestre 2022.

Les actions de Verisign ont baissé d'environ 2 % après la cloche. (Rapport d'Akash Sriram et de Tanya Jain à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)