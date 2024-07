La société de services Internet Verisign a enregistré une hausse de 4,1 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, dépassant ainsi les attentes des analystes, alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à développer leur présence en ligne.

L'activité principale de Verisign consiste à gérer les registres de noms de domaine pour deux des domaines les plus importants de l'internet, .com et .net.

Il s'agit notamment de réserver les noms qui identifient les sites web et d'exploiter deux des treize serveurs racine de l'internet mondial.

Les entreprises recherchent de plus en plus des noms de domaine faciles à mémoriser pour renforcer leur présence en ligne, car les utilisateurs se tournent vers l'internet comme principal point de contact pour les entreprises et les services.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 387 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, contre 372 millions de dollars il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 385,8 millions de dollars, selon les données de LSEG.

La société basée à Reston, en Virginie, a enregistré un bénéfice de 2,01 dollars par action pour le trimestre, en hausse par rapport au bénéfice de 1,79 dollar par action enregistré pour la même période de l'année dernière.

La société a traité 9,2 millions de nouveaux enregistrements de noms de domaine au cours du deuxième trimestre, contre 10,2 millions un an plus tôt.

Le taux de renouvellement de ses domaines .com et .net est tombé à 74,1 % au premier trimestre, contre 75,5 % un an plus tôt. Les taux de renouvellement ne peuvent être mesurés que 45 jours après la fin du trimestre.