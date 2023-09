VeriSilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd est une entreprise qui fournit principalement des services de personnalisation de puces en un seul endroit. La société est principalement active dans le domaine des services de personnalisation de puces à guichet unique, qui comprennent des services de conception de puces et des services de production de puces en série. L'activité de services de conception de puces fournit une gamme de services basés sur les besoins des clients, y compris la définition des spécifications des puces, la conception, la vérification et la mise en œuvre des puces, ainsi que la production d'échantillons et le débogage. L'activité de services de production de puces en série confie à des usines externes la fabrication, le conditionnement et le test des plaquettes. La société exploite également une activité de concession de licences de propriété intellectuelle (PI) pour les semi-conducteurs, y compris la PI des processeurs et la PI des radiofréquences. Les activités de la société couvrent l'électronique grand public, l'électronique automobile, les ordinateurs et l'Internet des objets (IoT). Ses produits sont vendus sur les marchés nationaux et internationaux, notamment en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne et en France.