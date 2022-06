Le processeur de signal d'image VeriSilicon IP obtient la certification IEC 61508 de sécurité fonctionnelle industrielle

Il s'agit du premier processeur d'image de la société à posséder une double certification internationale en matière de sécurité fonctionnelle, ce qui en fait le dispositif idéal pour les applications industrielles et automobiles critiques pour la sécurité

VeriSilicon (688521.SH), l'entreprise de premier plan proposant une plateforme silicium en tant que service (SiPaaS®), a annoncé ce jour que son processeur de signal d'image (ISP) IP ISP8000L-FS V5.0.0, avait obtenu la certification de sécurité fonctionnelle industrielle IEC 61508:2011 SIL 2 en tant qu'élément de sécurité hors contexte (SEooC). C'est l'éminent cabinet de conseil en sécurité ResilTech qui a délivré la certification. Déjà détenteur de la certification ISO 26262 ASIL B, le dispositif ISP8000L-FS V5.0.0 est le premier processeur d'image de VeriSilicon à avoir été déclaré conforme à deux normes internationales de sécurité fonctionnelle.

L'ISP8000L-FS V5.0.0 a été conçu pour des applications de caméras avancées et haute performance, et prend en charge les doubles caméras à acquisition vidéo simple 4K@60fps ou double 4K@30fps. Le système comprend également le traitement HDR (High Dynamic Range), des technologies de réduction du bruit 2D/3D et des mécanismes de sécurité fonctionnelle intégrés.

L'ISP8000L-FS V5.0.0 est conforme aux deux normes de sécurité fonctionnelle ISO 26262 et IEC 61508, ce qui représente une étape essentielle dans le cadre de l'extension du portefeuille de processeurs d'image à sécurité fonctionnelle de VeriSilicon. Opter pour ces processeurs ISP certifiés permettra aux clients d'accélérer le processus de mise au point de leurs produits en réduisant le risque de défaillances systématiques et de pannes matérielles aléatoires des applications industrielles et automobiles critiques du point de vue de la sécurité.

« Dans un contexte d'expansion rapide de l'automatisation des processus de fabrication à l'aide des technologies d'IA lorsque des décisions critiques sont en jeu, la sécurité fonctionnelle de l'électronique gagne encore plus en importance », a déclaré Wei-Jin Dai, vice-président principal et directeur général de la division IP chez VeriSilicon. « Nos processeurs de signal d'image conformes aux normes ISO 26262 et IEC 61508 peuvent être utilisés dans le domaine des équipements industriels, de l'automobile et de la fabrication intelligente tout en respectant des exigences de sécurité de plus en plus strictes. VeriSilicon fait évaluer son portefeuille largement adopté d'IP à traitement de pixel intelligent Glass to Glass (de camera-in à display-out) en termes de sécurité fonctionnelle pour permettre des avancées en matière de production automobile intelligente. »

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd. (VeriSilicon, 688521.SH) s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, à guichet unique et basés sur une plateforme, ainsi que des services de licence IP pour semi-conducteurs, en tirant parti de son semi-conducteur interne IP. Dans le cadre de son business model unique SiPaaS (plateforme de silicium en tant que service) et en fonction de son portefeuille IP complet, VeriSilicon peut créer dans un délai très court des produits en silicium, de la définition au test et à l’emballage; en outre, la Société fournit des produits alternatifs aux semi-conducteurs, haute performance et rentables, pour les IDM, les Fabless, les fournisseurs de systèmes (OEM/ODM), les grandes entreprises internet et les prestataires de services dans le cloud, etc. Les activités de VeriSilicon couvrent l’électronique grand public, l’électronique automobile, les ordinateurs et périphériques, l’industrie, le traitement de données, l’internet des objets et autres applications.

VeriSilicon propose diverses solutions silicium personnalisées, notamment pour la vidéo haute définition, l’audio et la voix haute définition, l’infodivertissement embarqué, la vidéosurveillance, la connectivité IdO, les dispositifs portables intelligents, les processeurs pour applications de haut niveau, l'accélération de transcodage vidéo et le traitement intelligent des pixels, etc. VeriSilicon propose également six types de processeurs internes IP, à savoir GPU IP, NPU IP, VPU IP, DSP IP, ISP IP et Display Processor IP, et plus de 1 400 IP et IP RF de signaux analogiques et mixtes.

Fondée en 2001 et basée à Shanghai (Chine), VeriSilicon dispose de 7 centres de conception et de R&D en Chine et aux États-Unis, ainsi que 11 bureaux de vente et de service client à travers le monde. VeriSilicon compte actuellement plus de 1 200 employés.

