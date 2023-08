Verisk Analytics, Inc. est spécialisé dans le développement des solutions et de services d'analyse prédictive et d'aide à la décision dans les domaines de la souscription, de la notation, des réclamations en assurance, de la prévention des fraudes, des catastrophes et des risques climatiques, de la science actuarielle, de la prévision économique, etc. Le CA par marché se répartit comme suit : - assurance (71,3%) ; - énergie et marchés spécialisés (23%) ; - services financiers (5,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (76,6%), Royaume Uni (6,5%) et autres (16,9%).

Secteur Services et conseils en informatique