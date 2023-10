Veritec, Inc. se consacre au développement, à la vente et à l'octroi de licences de produits et fournit des services liés à ses solutions bancaires mobiles. La société fournit des services de traitement des transactions des titulaires de cartes pour les programmes de cartes Visa. Sa technologie de banque mobile est utilisée pour offrir des programmes de cartes prépayées aux banques sponsors et aux demandeurs/détenteurs de cartes approuvés. Ses produits et solutions comprennent la carte de débit MTC - programmes de cartes prépayées Visa, la carte de débit blinx ON-OFF - programmes de cartes prépayées Visa, les programmes de cartes de débit personnalisées et les programmes de cartes de débit personnalisées. La carte blinx ON-OFF est basée sur la plateforme Mobile Banking Technology et offre les mêmes caractéristiques et fonctions que la carte de marque MTC. Elle permet aux émetteurs de cartes et aux sponsors d'émettre des cartes de débit, des cartes prépayées et des cartes-cadeaux dans le cadre de leurs propres programmes de marque, grâce à l'utilisation sous licence de la plateforme de services bancaires mobiles. Le blinxPay est un système de traitement des paiements sécurisé et une application mobile qui permet aux clients d'effectuer des achats.

Secteur Internet