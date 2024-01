Veritex Holdings, Inc. est une société holding bancaire. La société exerce des activités bancaires par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Veritex Community Bank (la banque), une banque agréée par l'État du Texas, qui fournit une gamme de services bancaires, notamment des prêts commerciaux et de détail et des produits de dépôt de chèques et d'épargne, à des particuliers et à des entreprises. Elle exerce ses activités dans le secteur de la banque de proximité. La banque propose des produits et services bancaires commerciaux axés sur les relations et conçus pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises et des professionnels. Elle offre une suite de solutions bancaires en ligne, y compris l'accès aux soldes des comptes, les transferts en ligne, le paiement des factures en ligne, et la livraison électronique des relevés des clients, ainsi que des guichets automatiques, des services bancaires mobiles, le courrier et les rendez-vous personnels. Elle propose également des cartes de débit, un dépôt de nuit, un dépôt direct, des chèques de banque et des lettres de crédit. Elle exploite plus de 18 succursales à service complet situées dans la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth.

Secteur Banques