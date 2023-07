VERITIV CORPORATION : BofA Securities maintient sa recommandation à l'achat

Veritiv Corporation est un fournisseur de produits et de services d'emballage à valeur ajoutée, ainsi que de solutions d'installations et de produits et services d'impression. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Packaging, Facility Solutions et Print Solutions. Le secteur de l'emballage fournit des solutions d'emballage standard et personnalisées à des clients basés en Amérique du Nord et sur les principaux marchés mondiaux. Ce segment offre à ses clients une gamme complète de produits d'emballage dans les catégories du carton ondulé et de la fibre, des emballages auxiliaires, des produits rigides et de l'équipement. Le segment Facility Solutions s'approvisionne et vend des produits de nettoyage, de pause et d'autres fournitures dans des catégories de produits comprenant les serviettes et les mouchoirs, les services alimentaires, les équipements de protection individuelle, les produits chimiques de nettoyage et les soins de la peau, principalement en Amérique du Nord. Le segment Print Solutions vend et distribue des produits et services d'impression commerciale, d'écriture et de copie, principalement en Amérique du Nord.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier