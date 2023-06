Veritone, Inc. : BofA Securities toujours vendeur

Veritone, Inc. est un développeur de solutions informatiques d'intelligence artificielle (IA). Le système d'exploitation AI de la société, aiWARE, qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique, ou modèles AI, ainsi qu'une suite d'applications pour révéler des informations à partir de données structurées et non structurées. aiWARE est basé sur une architecture ouverte qui permet d'ajouter des modèles, des applications et des flux de travail AI dans une gamme d'industries, y compris les médias et le divertissement, le gouvernement, le juridique et la conformité, l'énergie et d'autres marchés verticaux. Elle propose également des solutions de gestion de contenu numérique natives du cloud et des services de licence de contenu, principalement aux clients du marché des médias et du divertissement. En outre, la société exploite une agence de publicité à service complet, qui comprend la planification des médias, l'achat et le placement d'annonces, et se spécialise dans la publicité endossée par l'hôte et les influenceurs à travers principalement la radio, le podcasting, le streaming audio, les médias sociaux et d'autres canaux de médias numériques.

Secteur Services et conseils en informatique