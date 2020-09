Veritone : le petit acteur de l'IA se réveille en bourse 0 21/09/2020 | 11:22 Envoyer par e-mail :

Veritone, un développeur de plate-forme d'intelligence artificielle, a bénéficié d'une actualité porteuse la semaine dernière, entre la publication d'une étude et la signature d'un contrat avec l'US Air Force pour un contrat portant sur l'amélioration de l'analyse des images satellites. Le titre a gagné 15,5% vendredi et 40% sur la semaine. Veritone sort d'une semaine très positive. Tout d'abord, la société a publié une nouvelle étude qui montre le rôle critique de l'IA pour optimiser l'efficacité des campagnes publicitaires. Selon cette étude, l'intelligence artificielle est capable de fournir aux diffuseurs et aux annonceurs la capacité et les données dont ils ont besoin pour mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire en temps réel. En effet, sur plus de 250 campagnes publicitaires, l'impact moyen était de 6,6% contre un taux de clic de 0,90% pour les publicités Facebook. Ces résultats montrent que ces publicités en direct sont plus performantes que les publicités numériques classique et valident, selon Veritone, la pertinence de son système d'exploitation. Dans un deuxième temps, la société basée à Costa Mesa, en Californie, a été récompensée par l'US Air Force d'1,3 million de dollars de contrats de sous-traitance pour des licences de logiciels. Cette récompense va permettre à l'entreprise de déployer son système d'exploitation pour l'intelligence artificielle, aiWARE pour améliorer la vitesse et la précision de l'analyse des images satellites. Ces deux nouvelles montrent la place de plus en plus importante de l'intelligence artificielle dans notre société. Veritone, petit acteur créé en 2014 et récompensé de nombreuses fois peut faire partie de cette révolution notamment grâce à la qualité de son système d'exploitation, aiWARE.

Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020

