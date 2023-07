Les actions d'AT&T Inc. ont chuté de plus de 5 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis trente ans lundi, après que les analystes ont revu l'action à la baisse à la suite d'une information selon laquelle le géant des télécommunications aurait laissé des câbles de plomb toxiques enterrés à travers les États-Unis.

Un rapport du Wall Street Journal du 9 juillet cite AT&T et Verizon parmi les géants des télécommunications qui ont abandonné un réseau tentaculaire de câbles souterrains en plomb toxiques, dont un grand nombre pourrait contaminer les sols avoisinants et les sources d'eau potable.

Ces derniers jours, les analystes de Citigroup et de JPMorgan ont tous deux revu à la baisse leurs recommandations concernant les actions AT&T. L'action a perdu un quart de sa valeur depuis le début de l'année, avec une chute de 12 % depuis le rapport du Wall Street Journal. L'action a atteint son niveau le plus bas depuis mars 1993, à 13,68 dollars, lors de la séance de lundi.

AT&T est confronté à des risques financiers non quantifiables qui pourraient créer un "surplomb à long terme" pour l'action puisque la société a probablement une exposition significative aux câbles de plomb toxiques avec son réseau atteignant environ 40% des foyers aux États-Unis, ont déclaré les analystes de Citi, dirigés par Michael Rollins, dans une note à l'intention des investisseurs.

Rollins a ramené sa note sur l'action AT&T de "acheter" à "neutre" et a réduit son objectif de prix de 22 à 16 dollars.

Les analystes de JPMorgan, sous la direction de Philip Cusick, ont abaissé vendredi leur note sur AT&T de "neutre" à "surpondérer", citant des inquiétudes sur les révisions à la baisse répétées pour les activités clés de croissance sans fil et fibre de la société, l'environnement de taux d'intérêt élevé, et la nouvelle incertitude sur les câbles à gaine de plomb.

"Nous avons discuté de la situation des gaines en cuivre avec de nombreux contacts dans le secteur et n'avons pas été en mesure de trouver un moyen raisonnable de calculer toute responsabilité potentielle, mais nous pensons qu'AT&T sera la plus exposée en raison de ses activités massives de LEC [local exchange carrier] et du fait qu'elle possède le réseau longue distance original d'AT&T", a écrit JPMorgan.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel d'AT&T de 5,95 est inférieur à la médiane du secteur de 8,78, selon les données d'Eikon.

Les actions de Verizon ont également baissé lundi, chutant de 5,5 % pour atteindre 32,14 dollars, soit le niveau le plus bas depuis près de 13 ans. Les actions de Verizon ont perdu plus de 10 % depuis le rapport du Wall Street Journal.

Michael Hodel, analyste chez Morningstar, a déclaré vendredi que si "cette situation mérite d'être surveillée, nous ne nous attendons pas à ce que l'industrie des télécommunications assume une responsabilité juridique substantielle".