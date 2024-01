Verizon Communications Inc. est spécialisé dans les prestations de services de télécommunications. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - prestations de télécommunications mobiles : prestations de téléphonie mobile, de transmission de données, etc. assurées aux Etats-Unis via Verizon Wireless ; - prestations de télécommunications fixes : prestations de téléphonie locale et longue distance, d'accès à Internet haut débit, de diffusion de chaînes TV, de messagerie, etc. Le CA par client se ventile entre particuliers (76,9%) et entreprises (23,1%).

Secteur Services intégrés de télécommunications