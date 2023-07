Les investisseurs d'AT&T seront attentifs mercredi aux commentaires de la direction générale sur la responsabilité financière et juridique de l'entreprise de télécommunications concernant les câbles recouverts de plomb qu'elle a abandonnés il y a plusieurs dizaines d'années et qui pourraient avoir contaminé le sol et les sources d'eau à travers les États-Unis.

La semaine dernière, la société, dont le chiffre d'affaires s'élève à 100 milliards de dollars, a déclaré que les câbles recouverts de plomb ne constituaient qu'une "petite partie de son réseau", cherchant ainsi à apaiser les craintes des investisseurs.

Pourtant, les actions ne se sont pas encore complètement remises de leur chute à leur plus bas niveau depuis trois décennies, à la suite d'un rapport du Wall Street Journal selon lequel plusieurs géants américains des télécommunications, dont Verizon, ont laissé derrière eux un réseau de câbles souterrains en plomb toxique.

Entre-temps, le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, a ordonné une enquête sur les risques sanitaires liés aux vieux câbles recouverts de plomb.

Dans une note adressée aux employés le 18 juillet et consultée par Reuters, le patron d'AT&T, John Stankey, a admis que "la spéculation autour de la nécessité éventuelle de gérer ces câbles différemment a créé de l'incertitude sur les marchés financiers, au détriment de notre entreprise et de nos actionnaires".

La semaine dernière, l'entreprise a déclaré qu'elle avait déjà testé des câbles recouverts de plomb et qu'elle continuait de croire qu'ils ne posaient aucun risque pour la santé publique, et qu'elle procédait à des tests supplémentaires, y compris aux endroits identifiés dans les articles du Journal.

Les coûts de nettoyage des câbles recouverts de plomb pourraient "aller de près de zéro à des dizaines de milliards de dollars de responsabilité", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note datée du 16 juillet.

"Nous nous attendons à un processus de longue haleine, à des auto-audits et à de nombreuses querelles politiques avec d'éventuelles actions en justice collectives et des poursuites du procureur général.

Au moins six maisons de courtage ont revu à la baisse la valeur de l'action depuis le rapport du WSJ, estimant que l'incertitude s'ajoute à d'autres problèmes tels qu'une dette de 137,5 milliards de dollars à la fin du mois de mars, une diminution du flux de trésorerie et un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires.

Au cours du trimestre avril-juin, les ajouts nets d'abonnés au téléphone postpayé d'AT&T pourraient atteindre leur niveau le plus bas depuis trois ans, après que le directeur financier Pascal Desroches a déclaré lors d'une conférence en juin que l'entreprise s'attendait à un chiffre de l'ordre de 300 000.

La concurrence de T-Mobile - qui propose des forfaits moins chers et devrait enregistrer le plus grand nombre d'abonnés au cours du trimestre - a pesé sur AT&T et sur Verizon, le leader du marché.

"Les investisseurs vont se concentrer sur le flux de trésorerie disponible et chercher des signes indiquant que l'entreprise est sur la bonne voie pour atteindre le chiffre de 16 milliards de dollars (annuels) que la direction a annoncé", a déclaré Michael Hodel, analyste chez Morningstar.

Le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre 3,5 et 4 milliards de dollars au deuxième trimestre, après avoir été inférieur aux estimations de plus de 1,5 milliard de dollars au premier trimestre.

Le flux de trésorerie est essentiel, car il aide les investisseurs à déterminer les paiements, AT&T étant l'une des actions américaines qui versent le plus de dividendes.

Le chiffre d'affaires a probablement augmenté de 1 % pour atteindre 29,94 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv, ce qui constituera la première augmentation en huit trimestres.