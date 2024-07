Verizon Communications : La valeur du jour à Wall Street - Verizon lanterne rouge du Dow Jones

Premier grand nom de la cote américaine à présenter ses comptes du premier trimestre cette semaine, Verizon est sanctionné. Les revenus sont ressortis sous les attentes et l'action de l'opérateur télécoms perd 6,25% à 39,02 dollars, soit le plus fort repli de l'indice Dow Jones. Verizon a été confronté à des ventes d'équipements plus faibles qu'anticipé, ses clients préférant patienter pour acheter de nouveaux modèles de smartphones.



Au deuxième trimestre, le groupe américain a annoncé un bénéfice net, de 4,7 milliards de dollars, soit 1,09 dollar par action contre respectivement 4,766 milliards de dollars et 1,10 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,15 dollar, en ligne avec les attentes.



Les revenus ont augmenté de 0,60% à 32,8 milliards de dollars alors que Wall Street visait 33,04 milliards. Dans le mobile, le chiffre d'affaires a progressé de 3,5% à 19,8 milliards de dollars.



Sur le plan commercial, Verizon a recruté 148000 nouveaux abonnés avec forfait, les plus rémunérateurs. Le marché anticipait 127870 abonnés supplémentaires.



Pour 2024, l'opérateur télécoms vise toujours un bénéfice par action ajusté compris entre 4,50 et 4,70 dollars et une croissance de 2% à 3,5% de ses revenus dans le sans fil.