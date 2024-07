Verizon Communications affiche des résultats trimestriels contrastés, marqués par une baisse des ventes d'équipements sans fil et des revenus en deçà des attentes des analystes. Cependant, l'entreprise reste optimiste pour le second semestre 2024.

Le segment Consumer comprend les services de téléphonie mobile, internet, téléphone fixe, diffusion télévision, ainsi que les équipements tels que les téléphones et montres connectées. Ce segment progresse de 1,5% par rapport au trimestre de l'année dernière. Cependant, la baisse de 6,5% des ventes d'équipements sans fil ralentit cette progression. Verizon est pénalisé par la baisse des achats de nouveaux téléphones. La marge opérationnelle du segment Consumer augmente de 0,7 point de pourcentage, passant de 29,8% à 30,5%.

Le nombre de clients de forfaits mobiles augmente de 140 000. Verizon réduit également ses pertes de clients prépayés, passant de -317 000 au deuxième trimestre 2023 à -12 000 au deuxième trimestre 2024. Les revenus prépayés diminuent de 162 millions de dollars, en partie à cause de l'arrêt du programme ACP (Affordable Connectivity Program).

Le segment Business enregistre une baisse de 2,4% du chiffre d'affaires et un recul de 0,3 point de pourcentage de la marge opérationnelle. Les ventes aux entreprises et au secteur public de produits et services sans fil ont chuté de 6,3%.

Le chiffre d'affaires total de Verizon atteint 32,8 milliards de dollars, soit 30,13 milliards d'euros, en deçà des estimations des analystes. Le capex est réduit de 2 milliards sur les six premiers mois de l'année, permettant une augmentation de 6,9% du flux de trésorerie disponible. Le dividende reste similaire à l'année précédente.

Verizon réduit sa dette de 3,5 milliards de dollars par rapport aux six premiers mois de l'année dernière. Cependant, les dépenses en capital restent élevées, empêchant l'entreprise de considérer des rachats d'actions. Les dépenses en intérêts augmentent également de 400 millions de dollars par rapport au trimestre de l'année dernière.

Perspectives pour le second semestre 2024

Pour le second semestre 2024, Verizon se concentre sur l'excellence opérationnelle, l'expérience client et la discipline financière. L'entreprise prévoit la croissance des revenus des services sans fil.

L'entreprise souhaite déployer l'IA à plus grande échelle et à l'utiliser pour améliorer ses activités et le service client.