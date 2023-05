Verizon avertit les employés du service clientèle de licenciements imminents - The Verge

Plus de 6 000 employés étaient présents lors de la réunion de mercredi, selon le rapport, ajoutant que les mesures de consolidation pourraient finir par avoir un impact bien plus important.

Verizon donnera plus de détails le 25 mai, selon le rapport, citant un message préenregistré que les employés ont reçu.

La société de télécommunications basée à New York n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Un ralentissement de la demande dû à une inflation élevée et à la hausse des taux d'intérêt a contraint plusieurs entreprises américaines, allant de Meta Platforms Inc à Alphabet Inc, à licencier des milliers d'employés.

En avril, Verizon n'avait pas atteint ses prévisions de recettes et de flux de trésorerie disponible pour le premier trimestre, en raison de la perte d'abonnés à la téléphonie mobile, les Américains touchés par l'inflation ayant retardé la mise à niveau de leurs appareils et le boom de la croissance dû à la pandémie s'étant essoufflé.

L'opérateur a perdu 127 000 abonnés mensuels nets à la téléphonie mobile au cours du trimestre.