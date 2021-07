Verizon bat les estimations de recrutement d'abonnés au T2

(Reuters) - Verizon a déclaré mercredi avoir gagné plus d'abonnés sur ses services téléphoniques que prévu au deuxième trimestre, grâce à une demande accrue de services et d'appareils liés au réseau 5G et au redressement de l'économie.

L'opérateur de télécommunications américain a investi massivement dans son réseau sans fil 5G afin d'améliorer la compétitivité de ses offres dans un contexte de vive concurrence dans le secteur.

Verizon a ainsi recruté 275.000 abonnés pour ses services téléphoniques postpayés au cours du trimestre, soit plus que les 174.800 attendus par FactSet.

Le revenu d'exploitation du groupe a progressé de 10,9% pour atteindre 33,8 milliards de dollars sur la période, au-dessus du consensus IBES de Refinitiv de 32,74 milliards.

Le bénéfice net ressort à 5,9 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action.

(Reportage Eva Mathews à Bangalore; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)