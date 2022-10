Verizon dévoile le Razer Edge 5G, l'ultime appareil de jeu portable 5G

Verizon a dévoilé le Razer Edge 5G, l'ultime console de jeu portable 5G, lors du discours d'ouverture de la RazerCon 2022. Cette collaboration permettra de commercialiser la première console portable dédiée à la 5G — ; équipée de l'écran le plus avancé au monde de tous les appareils portables de jeu, alimentée par la dernière plateforme de jeu Snapdragon® G3xFort Gen 1, et fonctionnant sur Verizon 5G Ultra Wideband, le réseau 5G pour le jeu. Il est spécialement conçu pour offrir les meilleures performances de jeu lors de vos déplacements.

Le Razer Edge 5G n'est plus retenu par des cordons ou un Wi-Fi d'ancienne génération. Il est doté d'une connectivité 5G Ultra Wideband de pointe absolue, ce qui permet à l'utilisateur de se lever de son canapé et de vivre une véritable expérience de jeu mobile en déplacement. Le réseau 5G Ultra Wideband de Verizon, c'est comme avoir la puissance et les performances du meilleur réseau haut débit domestique directement dans la poche de l'utilisateur. Les joueurs n'ont plus besoin d'être connectés à leur réseau domestique ou de chercher sans cesse un hotspot Wi-Fi fiable lorsqu'ils sont en déplacement.

Dès le premier jour, le Razer Edge 5G proposera des milliers de jeux AAA compatibles avec l'appareil, qu'il s'agisse de jeux natifs Android et de lanceurs préinstallés comme Epic Games, de services de streaming en nuage comme Xbox Cloud Gaming (Beta) et Nvidia GeForce Now, ou d'options de jeu à distance proposant un accès complet aux bibliothèques PC comme Steam Link, Moonlight, Parsec et Xbox. Avec un accès illimité à des catalogues de jeux en déplacement, le Razer Edge 5G offre une qualité ultime sans sacrifier l'accessibilité à distance ou la disponibilité du contenu.