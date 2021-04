Verizon : Visirun devient Verizon Connect en Italie

Verizon annonce que le lancement de Verizon Connect en Italie aujourd'hui marque l'intégration complète de Visirun sous une seule marque combinée.



Verizon Connect offre des solutions et services logiciels de gestion de flotte, permettant aux clients d'être plus informés sur l'emplacement des véhicules.



Selon Derek Bryan, directeur général de Verizon Connect Europe, 'l'intégration de Visirun dans Verizon Connect contribuera à mettre sur le marché de nouveaux produits et solutions innovants, offrant à nos clients italiens locaux les dernières avancées technologiques susceptibles de propulser leurs entreprises au niveau supérieur. Plus important encore, notre équipe locale restera la même et continuera à fournir les meilleures solutions à nos clients.'



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.