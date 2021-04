Verizon : accord de 5G privée avec ABP, à Southampton

Verizon annonce la signature d'un accord avec l'opérateur portuaire ABP (Associated British Ports) afin de déployer un réseau de 5G privé dans le port de Southampton.



Livrée en partenariat avec Nokia, cette solution de 5G privée fournira à ce port, l'un des plus fréquentés du Royaume-Uni, une connexion privée sécurisée à faible latence dans des zones sélectionnées des quais est et ouest.



Ce déploiement ' permettra de consolider les communications de données sur un seul réseau, ce qui réduira la complexité et contribuera à améliorer la fiabilité et la sécurité des communications ', assure Verizon.





