Verizon : contrat de 495 M$ avec la Défense US

Verizon annonce aujourd'hui que le département américain de la Défense (DoD) a sélectionné Verizon Public Sector pour fournir un réseau hautement sécurisé de nouvelle génération, à large bande passante et à faible latence, dédié à la recherche et à l'ingénierie pour la Défense.



Equipé de capacités de commutations, de pare-feu et autres routeurs, le réseau reliera 200 laboratoires de recherche, de développement, de test et d'évaluation ainsi que des sites dédiés au calcul haute performance, à travers les Etats-Unis et au-delà, indique Verizon.



' Nos solutions de services gérés créeront une expérience utilisateur de nouvelle génération pour les équipes de recherche tout en améliorant la sécurité sur le réseau ', résume Jennifer Chronis, vice-présidente chez Verizon Public Sector.



Avec un débit et une latence garantis à des vitesses allant jusqu'à 100 Gbit/s et même 400 Gbit/s, des équipes multidisciplinaires pourront se réunir en temps quasi réel pour développer et tester des analyses de données volumineuses, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique ou des simulations.





