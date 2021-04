Verizon : le bénéfice trimestriel progresse de 25%

Verizon a annoncé mercredi une hausse de 25% de son bénéfice trimestriel grâce à la croissance de ses activités de téléphonie mobile, sur fond de lancement de la 5G.



L'opérateur télécom américain a fait état ce matin d'un bénéfice de 5,4 milliards de dollars, soit 1,27 dollar par action, sur les trois premiers mois de l'année contre 4,3 milliards (un dollar l'action) un an auparavant



Son chiffre d'affaires a progressé de 4% à 32,9 milliards de dollars, contre 27,91 milliards un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, Verizon affiche un bénéfice par action trimestriel de 1,31 dollar, contre un consensus établi à 1,29 dollar.



Verizon explique pourtant avoir perdu 3quelque 26.000 abonnés particuliers en termes nets au premier trimestre, dont 225.000 dans la téléphonie.



Le groupe indique néanmoins avoir gagné des clients avec son offre 'Fios' de très haut-débit via la fibre optique à la maison, qui offre des services

triple-play voix, Internet et TV.



Pour 2021, Verizon vise une croissance d'au moins 2% de son chiffre d'affaires, dont une croissance de plus de 3% dans les services sans fil.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.