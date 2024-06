STOCKHOLM, 18 juin (Reuters)AI - La société américaine de télécommunications Verizon utilise la GenAI pour empêcher 100.000 clients de quitter ses services cette année en prédisant pourquoi un client appelle, en le mettant en relation avec un agent approprié et en réduisant le temps de visite dans les magasins, a déclaré mardi le PDG Hans Vestberg.

L'entreprise reçoit environ 170 millions d'appels par an et, grâce à GenAI, elle peut désormais déterminer 80 % du temps la raison de l'appel d'un client, a-t-il déclaré. "J'ai 60 000 agents d'appel et je sais ce qu'ils savent vraiment faire. Je peux donc mettre votre appel en relation avec le bon agent", a-t-il ajouté, précisant que cela permettrait à 100 000 clients de rester chez Verizon.

Au début de l'année, Verizon a lancé plusieurs initiatives soutenues par la GenAI et axées sur le service à la clientèle. D'autres entreprises, telles que la fintech suédoise Klarna, utilisent l'IA générative pour réduire le temps de réponse dans le traitement des clients et économiser des coûts.

"Nous avons déjà quatre produits d'IA générative en usage commercial", a déclaré M. Vestberg lors du Future Talent Summit à Stockholm.

"Nous disposons de 1 500 points de données pour chaque numéro de téléphone. "Nous n'exposons ces données à personne d'autre. Nous exécutons toutes nos données et tous nos modèles de langage à l'intérieur de notre réseau, pas à l'extérieur.

Verizon enregistre environ 70 millions de visites de magasins par an, et la société peut personnaliser n'importe quelle offre dès que le client se présente, ce qui permet de gagner environ sept minutes par visite de magasin, a-t-il déclaré.

Verizon a annoncé environ 145 millions de connexions sans fil au détail en 2023. Son taux de désabonnement, c'est-à-dire le pourcentage de clients qui ont cessé d'utiliser les services de l'entreprise, se situait autour de 1 %.

"C'est une expérience pour vous, pour mon employé, et en fin de compte, je gagnerai un peu plus d'argent", a déclaré M. Vestberg. (Reportage de Supantha Mukherjee, correspondante européenne pour les technologies et les télécommunications, basée à Stockholm, rédaction de Louise Heavens)