JPMorgan relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 61 dollars à 65 dollars. Le bureau d'études justifie notamment sa décision par une accélération de la croissance des revenus tirés du mobile, la relution liée à Tracfone, la possibilité de rachat d'actions dès 2022 et de possibles nouvelles sources de revenus tirés de la fibre et du haut débit en 2021.