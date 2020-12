Verizon : a été choisi par Walgreens pour le réseau 5G

Verizon a été sélectionné par la chaîne de pharmacies américaine Walgreens Boots Alliance (WBA) pour le déploiement d'un réseau 5G dans plus de 9 000 magasins Walgreens et Duane Reade aux États-Unis.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique pluriannuel, Verizon va déployer une solution à la demande appelée 'network as a service' (NaaS), qui utilise les dernières technologies de connectivité et de sécurité.



Le déploiement de la 5G chez Walgreens permettra aux clients et aux employés de vivre des expériences en magasin de nouvelle génération, a déclaré Verizon, tout en stimulant la productivité de la main-d'oeuvre.



