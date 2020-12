Verizon : lance la plateforme 'On Site LTE'

Verizon Business annonce poursuivre l'extension de son portefeuille de réseaux sans fil privés avec le lancement de 'On Site LTE', une infrastructure dédiée aux entreprises états-uniennes.



'On Site LTE offre aux clients la sécurité, la fiabilité, la faible latence et la couverture nécessaires pour gérer leurs activités aujourd'hui, tout en établissant une voie d'innovation technologique vers la 5G', précise Sampath Sowmyanarayan, président Entreprise mondiale, chez Verizon Business.



Avec un réseau sans fil sur site conçu sur mesure, les entreprises peuvent ainsi atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité dans les déploiements qui incluent la maintenance prédictive, la robotique, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et Mobile-Edge-Compute (MEC), précise Verizon.



