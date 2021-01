Verizon : le BPA ajusté progresse de 7% au 4e trimestre

A l'issue du 4e trimestre 2020, Verizon a enregistré un BPA ajusté de 1,21 USD, un chiffre supérieur au consensus, qui affiche par ailleurs une progression de 7% par rapport au BPA ajusté du 4e trimestre 2019 (1,13 USD).

Dans le même temps, l'EBITDA ajusté a progressé de 5,3%, à 11,7 milliards d'USD.



Sur l'ensemble de l'année 2020, le BPA ajusté s'établit à 4,9 USD, contre 4,81 USD un an plus tôt.



Pour 2021, Verizon anticipe une croissance des revenus des services d'au moint 2% et un BPA ajusté compris entre 5 et 5,15 USD.





