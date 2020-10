Verizon : résultats 'solides', objectifs rehaussés

21/10/2020 | 14:27

Verizon Communications a présenté aujourd'hui ses ' solides résultats ' pour le 3e trimestre et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année. La performance de la société a été notamment marquée par l'augmentation des revenus de services sans fil et les ajouts de Fios Internet, son offre fibre.



Verizon enregistre 31,5 milliards de dollars de revenus d'exploitation consolidés au 3e trimestre, en recul de 4,1% par rapport à l'an dernier. Une baisse ' due à la baisse de l'activité des clients et au calendrier de certains lancements d'appareils ', estime le groupe.

Dans le même temps, Verizon enregistre un BPA de 1,05 dollar contre 1,25 dollar au troisième trimestre 2019.



Pour l'année 2020, la société s'attend désormais à une croissance ajustée du BPA de 0 à 2% et à une croissance totale des revenus des services sans fil d'au moins 2% au 4e trimestre, par rapport à l'année dernière.





