Verizon : signe un contrat avec la sécurité sociale aux USA

19/10/2020 | 16:03

Verizon indique avoir été choisi par l'administration de la sécurité sociale (SSA) aux Etats-Unis afin de fournir des services de communication unifiée (UC) et de centre de contact (CC) à plus de 62 000 employés de SSA répartis à travers 1 300 sites.



Verizon aidera par ailleurs la SSA à transformer son service client dans le cadre de ses plans de modernisation informatique à long-terme. Le projet comprend d'ailleurs des services complets de soutien opérationnel, avec la gestion, la maintenance, la formation, le service d'assistance, le centre d'exploitation du réseau, la sécurité, l'enregistrement et l'analyse.



La SSA pourra ainsi analyser plus efficacement les opérations, améliorer l'expérience client et mieux servir le public sur tous les canaux, en face à face, par vidéo, par téléphone ou en ligne.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.