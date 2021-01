Verizon : vers la publicité dans les jeux, avec Adverty

Adverty AB a annoncé aujourd'hui un nouvel accord avec la société mondiale de médias et de technologie Verizon Media, une division de Verizon Communications.



En se connectant à la plate-forme Sell-Side (SSP) de Verizon Media, Adverty permettra à son offre publicitaire d'atteindre un public plus large, maximisant l'exposition de la marque et la monétisation des éditeurs.



'La publicité dans le jeu devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir et ce développement est une étape très importante dans l'établissement industriel d'Adverty ', estime Niklas Bakos, directeur général et fondateur d'Adverty.



De son côté, Kri Carlet, vice-président des ventes internationales chez Verizon Media s'est dit 'impatients de proposer aux clients les opportunités publicitaires premium de qualité d'Adverty dans les jeux. C'est une formidable opportunité pour les marques de rencontrer leur public dans un environnement très engageant et en pleine croissance'.



