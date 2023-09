Verona Pharma Plc est une société biopharmaceutique britannique en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques pour le traitement des maladies respiratoires dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Son produit candidat, l'ensifentrine, est une petite molécule inhalée expérimentale et sélective, double inhibiteur des phosphodiestérases 3 et 4 (PDE3 et PDE4). Cette double inhibition lui permet d'agir comme bronchodilatateur et comme agent anti-inflammatoire non stéroïdien. La société est engagée dans le développement de l'ensifentrine inhalée pour le traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Deux autres formulations d'ensifentrine sont en phase II de développement pour le traitement de la BPCO : l'inhalateur de poudre sèche (DPI) et l'aérosol-doseur pressurisé (pMDI). La filiale à 100 % de la société est Verona Pharma, Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale