Verra Mobility Corporation fournit des solutions technologiques de mobilité intelligente aux États-Unis, en Australie, en Europe et au Canada. La société compte trois segments. Le segment des services commerciaux est un fournisseur de gestion automatisée des péages et des infractions, et de solutions de titres et d'enregistrement pour les sociétés de location de voitures (RAC), les sociétés de gestion de flotte (FMC) et d'autres propriétaires de grandes flottes en Amérique du Nord. En Europe, le segment fournit des services de traitement des infractions par l'intermédiaire d'Euro Parking Collection plc et des services de péage aux consommateurs par l'intermédiaire de Pagatelia S.L.U. Le segment Government Solutions est un fournisseur de solutions de sécurité automatisées aux États-Unis, au Canada et en Australie pour les gouvernements des États et les collectivités locales. Aux États-Unis, le segment fournit aux agences gouvernementales des caméras de sécurité routière pour détecter et traiter les infractions au code de la route pour les feux rouges, la vitesse, les bus scolaires et les voies réservées aux bus urbains. Le segment des solutions de stationnement fournit des solutions complètes de gestion des parkings commerciaux sur les marchés d'Amérique du Nord.