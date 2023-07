Verrica Pharmaceuticals Inc. est une entreprise de thérapeutique dermatologique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de nouveaux traitements pour les maladies de la peau. Son principal produit candidat, VP-102, est une combinaison médicamenteuse d'une solution topique de cantharidine, un agent naturel largement reconnu pour traiter les affections dermatologiques topiques, administrée au moyen d'un applicateur de précision à usage unique. La société développe le VP-102 pour le traitement du molluscum contagiosum, ou molluscum, une maladie de peau virale contagieuse et principalement pédiatrique, et des verrues communes. Elle mène actuellement un essai clinique de phase II pour le traitement des verrues plantaires.

Secteur Produits pharmaceutiques