Verrica Pharmaceuticals Inc. est une société spécialisée dans les traitements dermatologiques. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de traitements pour les maladies de la peau. Son portefeuille de produits comprend trois produits candidats : YCANTH, VP-315 et VP-103. YCANTH est une combinaison médicamenteuse brevetée qui contient une formulation de cantharidine contrôlée par les BPF. Nous développons également YCANTH pour des indications ultérieures potentielles pour le traitement des verrues communes et des verrues génitales externes. En outre, la société développe également YCANTH pour le traitement des verrues génitales externes, ou verrues génitales externes EGW. Son deuxième candidat, VP-315, est une thérapie injectable à base de peptides oncolytiques pour le traitement potentiel des affections dermatologiques oncologiques, y compris le carcinome basocellulaire, le mélanome non métastatique et le carcinome à cellules de Merkel non métastatique. VP-103, une deuxième combinaison médicamenteuse à base de cantharidine pour le traitement potentiel des verrues plantaires.

Secteur Produits pharmaceutiques