Verrica Pharmaceuticals Inc. a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de la solution topique YCANTH ? (cantharidine) pour le traitement du molluscum contagiosum (molluscum) chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 2 ans et plus. YCANTH est réservé à l'usage topique.

YCANTH ne doit pas être utilisé par voie orale, muqueuse ou ophtalmique. Des réactions cutanées locales au site d'application ont été observées chez 97 % des sujets traités par YCANTH au cours des essais cliniques. Les réactions cutanées locales comprenaient la vésiculation, le prurit, la douleur, la décoloration et l'érythème.

YCANTH est une combinaison médicamenteuse brevetée contenant une formulation de cantharidine (0,7 % p/v) contrôlée par les BPF et délivrée via un applicateur à usage unique, permettant un dosage topique précis et une administration ciblée. Verrica prévoit de rendre YCANTH ? disponible d'ici septembre 2023. L'approbation est basée sur les résultats positifs de deux essais cliniques multicentriques identiques de phase 3, randomisés, en double aveugle (CAMP-1 et CAMP-2) qui ont évalué l'innocuité et l'efficacité de VP-102 (YCANTH ?) par rapport à un placebo chez des patients âgés de deux ans et plus chez qui on a diagnostiqué des molluscums.

Dans les deux essais, un nombre cliniquement et statistiquement significatif de patients traités avec VP-102 ont atteint le critère d'évaluation principal, à savoir la disparition complète de toutes les lésions traitables du molluscum. Dans l'essai CAMP-1, 46 % des participants traités avec le VP-102 ont obtenu une disparition complète des lésions de molluscum, comparativement à 18 % des participants du groupe traité avec le véhicule (p < 0,0001) ; dans l'essai CAMP-2, 54 % des participants traités avec le VP-102 ont obtenu une disparition complète des lésions de molluscum, comparativement à 13 % des participants du groupe traité avec le véhicule (p < 0,0001). D'autres analyses post-hoc des essais CAMP ont montré que la disparition complète de toutes les lésions était statistiquement plus élevée dans le groupe VP-102 que dans le groupe traité par le véhicule dans toutes les régions du corps, y compris dans les zones jugées les plus sensibles.

Une autre analyse post-hoc a montré que le pourcentage de sujets présentant une disparition complète des molluscums à la fin de l'essai était statistiquement plus élevé dans tous les groupes d'âge pour les sujets traités par VP-102 que pour les sujets traités par l'excipient. Aucune réaction indésirable grave n'a été signalée au cours des essais. Les effets indésirables étaient pour la plupart légers ou modérés.

Le taux d'abandon du traitement en raison d'un effet indésirable était de 2,3 % chez les sujets traités par YCANTH et de 0,5 % chez les sujets traités par l'excipient.