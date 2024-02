Versarien Plc est une société de matériaux d'ingénierie basée au Royaume-Uni. Les secteurs de la société comprennent les activités centrales, les activités technologiques et les activités matures. La société se concentre sur les solutions d'ingénierie capables d'avoir un impact dans une variété de secteurs industriels. La société étend sa capacité de production à Longhope, Gloucestershire. La société opère aux États-Unis, en Corée du Sud et en Amérique du Sud. Les filiales de la société comprennent Versarien Technologies Limited, Total Carbide Limited, 2-DTech Limited, AAC Cyroma Limited, Cambridge Graphene Limited, Gnanomat S.L., Versarien Graphene Inc, Beijing Versarien Technology Limited et Versarien Korea Limited.

Secteur Chimie de spécialité