(Alliance News) - Versarien PLC a déclaré mardi qu'elle avait réduit sa base de coûts et progressé dans sa stratégie de redressement, et a ajouté qu'elle voyait de l'intérêt pour certains actifs qu'elle envisageait de céder.

Les actions de Versarien ont augmenté de 28% à 2,19 pence chacune à Londres mardi matin. Les actions sont toutefois en baisse de 72 % depuis le début de l'année.

Avant son assemblée générale annuelle, mardi matin, la société de matériaux d'ingénierie basée à Cheltenham, en Angleterre, a déclaré qu'elle était parvenue à réduire sa base de coûts, avec une perte avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et éléments exceptionnels à un "niveau beaucoup plus bas" qu'au premier semestre de l'année. Le premier semestre de Versarien s'est terminé le 31 mars.

"La cession d'actifs, y compris les activités matures, la propriété intellectuelle et l'usine acquise auprès de Hanwha Aerospace en Corée en 2020, continue d'être commercialisée et nous avons un certain nombre de parties intéressées, en particulier en ce qui concerne la propriété intellectuelle, qui examinent les informations dans les salles de données. Cependant, le calendrier de toute vente d'actifs et le montant des fonds qui pourraient être reçus sont incertains", a ajouté la société.

En outre, Versarien a ajouté que sa filiale Versarien Graphene Ltd a été présélectionnée par la Global Cement & Concrete Association pour développer un béton à faible teneur en carbone. Entre-temps, ses produits à base de graphène progressent également, ayant été fournis pour une coulée d'essai aux Pays-Bas, a ajouté Versarien.

En ce qui concerne Graphene-Wear, l'entreprise "continue de fournir le secteur textile". Parmi ses clients figure Umbro, pour les gammes automne/hiver 2023 et printemps/été 2024 de l'entreprise de vêtements de sport.

En mai dernier, Versarien avait levé un peu plus de 530 000 GBP en plaçant de nouvelles actions pour soutenir sa nouvelle "stratégie de redressement". La société a déclaré que l'argent frais serait utilisé à des fins opérationnelles générales et de fonds de roulement, ainsi que pour des activités de commercialisation, principalement dans les secteurs de la construction et des loisirs.

Elle a ajouté qu'elle espérait annoncer une "nouvelle feuille de route stratégique et un nouveau plan financier" et continuer à progresser et à évaluer les options de cession d'actifs, y compris la cession des activités "matures" qui ne sont plus des activités essentielles pour Versarien.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.