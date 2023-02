Les actions de Versarien chutent de 17 % en raison de l'aggravation de la perte et du retard de la commercialisation.

(Alliance News) - Versarien PLC a annoncé mardi une perte annuelle élargie malgré un revenu qui a presque doublé sur une période de comparaison plus courte, les dépenses ayant augmenté encore plus.

Les actions étaient en baisse de 17% à 5,54 pence chacune, mardi matin à Londres.

La société de matériaux d'ingénierie basée à Cheltenham, en Angleterre, a déclaré que les revenus s'élevaient à 11,1 millions de GBP au cours des 18 mois qui se sont terminés le 30 septembre, soit une augmentation de 95 % par rapport aux 5,7 millions de GBP des 12 mois précédents.

Les chiffres comparatifs portent sur la période de 12 mois allant jusqu'au 31 mars 2021, car l'année dernière, Versarien a déplacé sa fin d'exercice au 30 septembre.

La perte avant impôt s'est élargie à 8,3 millions de GBP, contre 8,1 millions de GBP l'année précédente, car les dépenses d'exploitation ont bondi à 10,1 millions de GBP, contre 5,9 millions de GBP. Le coût des ventes a augmenté à 7,7 millions GBP, contre 4,5 millions GBP l'année précédente.

Le directeur général, Neill Ricketts, a déclaré : "Nous restons confiants quant aux avantages environnementaux et commerciaux que notre technologie du graphène peut apporter, mais les conditions macro-économiques actuelles combinées à la nature disruptive de nos produits ont retardé la commercialisation que nous anticipions. Par conséquent, nous rationalisons l'entreprise et nous nous concentrons sur nos principales opportunités dans la construction et les textiles."

Pour l'avenir, Versarien a déclaré qu'elle continuerait à rechercher des subventions pour soutenir ses activités, mais qu'elle pourrait également avoir besoin de fonds supplémentaires de la part d'investisseurs.

"Nous continuerons à chercher des subventions pour soutenir nos opérations, mais nous aurons également besoin du soutien continu des investisseurs, qu'ils soient stratégiques ou issus des marchés financiers, pour financer l'entreprise jusqu'à ce que le marché du graphène gagne en traction et que des revenus commerciaux matériels soient générés", a déclaré Ricketts.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.