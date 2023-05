Versarien lève 530 000 livres sterling grâce à un placement d'actions dans le cadre de sa stratégie de redressement

(Alliance News) - Versarien PLC a déclaré mercredi avoir levé un peu plus de 530 000 livres sterling grâce à un placement de nouvelles actions pour soutenir sa nouvelle "stratégie de redressement".

La société de matériaux d'ingénierie basée à Cheltenham, en Angleterre, a levé 531 624 livres sterling avant frais grâce au placement de 42,5 millions d'actions nouvelles à 1,25 pence par action.

L'action a baissé de 40% à 1,23 pence à Londres mercredi matin, donnant à Versarien une capitalisation boursière de 2,8 millions de livres sterling.

Versarien a déclaré que l'argent frais sera utilisé à des fins opérationnelles générales et de fonds de roulement, ainsi que pour des activités de commercialisation, principalement dans les secteurs de la construction et des loisirs.

Ceci est conforme à la nouvelle feuille de route stratégique de la société, qui est actuellement en cours de finalisation.

Chris Leigh, directeur financier, a déclaré : "Comme annoncé précédemment, la société a besoin de fonds supplémentaires pour soutenir ses activités, et le conseil d'administration se félicite de l'intérêt des investisseurs pour ce placement.

Versarien a déclaré qu'elle espérait annoncer une "nouvelle feuille de route stratégique et un nouveau plan financier" dans les semaines à venir, tout en continuant à progresser et à évaluer les options de cession d'actifs, y compris la cession des activités "matures" qui ne sont plus des activités essentielles pour Versarien.

Elle espère fournir de nouvelles informations à ce sujet "en temps voulu".

