(Alliance News) - Versarien PLC a annoncé mercredi avoir levé 550 000 livres sterling pour soutenir le développement de son adjuvant Cementene.

Le groupe de matériaux d'ingénierie basé dans le Gloucestershire, qui exploite neuf filiales, a déclaré avoir placé 846,2 millions de nouvelles actions au prix de 0,065 pence chacune, soit une décote d'environ 31% par rapport au cours de clôture de mardi, qui était de 0,094 pence.

Les actions Versarien ont chuté de 27% à 0,069 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

"Le produit net du placement sera utilisé pour l'achat des propres systèmes d'essai de mortier et de béton de Versarien pour contrôler les propriétés mécaniques et de durabilité, tout en fournissant un financement supplémentaire pour les besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement", a expliqué la société.

"Les administrateurs considèrent que l'obtention d'une capacité interne d'essai du béton et du mortier est essentielle pour soutenir les développements en cours de l'adjuvant Cementene et pour aider la société à obtenir l'accréditation BS934. Les administrateurs estiment que la mise en place de cette capacité d'essai en interne permettra à la société de bénéficier d'une plus grande flexibilité et de réaliser des économies", poursuit la société.

Jeudi dernier, Versarien a déclaré qu'elle avait été informée du report d'une audience préliminaire du tribunal du travail britannique en raison d'un manque de ressources judiciaires.

L'audience de gestion du dossier avait été initialement prévue pour le 17 juillet, après que l'ancien directeur général Neill Ricketts ait déposé une demande de poursuite judiciaire contre la société en février.

À l'époque, Versarien avait déclaré avoir reçu "diverses plaintes non quantifiées" en vertu de la loi de 1996 sur les droits en matière d'emploi et avait l'intention de se défendre "vigoureusement" contre ces plaintes.

Jeudi, l'entreprise a de nouveau souligné qu'elle avait décidé qu'il ne serait pas nécessaire de constituer une provision pour responsabilité dans le cadre de cette plainte, à la suite d'un avis juridique sur les résultats attendus.

