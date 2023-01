Versarien obtient le passeport écologique OEKO-TEX pour la technologie Graphene-Wear

(Alliance News) - Versarien PLC a déclaré vendredi avoir décroché la certification OEKO-TEX Eco Passport pour sa technologie Graphene-Wear.

La société de matériaux d'ingénierie basée à Cheltenham, en Angleterre, a déclaré que son Graphene-Wear a été analysé pour évaluer s'il répond aux exigences légales et aux normes de l'industrie textile, et pour garantir qu'aucune partie du produit n'est nocive pour les humains.

La société a noté que l'Eco-Passeport confirme également aux fabricants de vêtements que le Graphene-Wear répond aux critères de fabrication écologiquement responsable des textiles et du cuir.

L'Eco Passport d'OEKO-TEX est un système de certification indépendant couvrant les produits chimiques, les colorants et les auxiliaires dans les industries du textile et du cuir.

Neill Ricketts, directeur général, a déclaré : "Nous travaillons déjà avec un certain nombre de marques, notamment par le biais d'accords commerciaux avec Superdry et Umbro, pour intégrer la technologie Graphene-Wear de Versarien dans un certain nombre de leurs produits.

"Le fait de décrocher l'Eco Passport d'OEKO-TEX fournira à ces deux partenaires, ainsi qu'à d'autres fournisseurs de vêtements avec lesquels nous sommes en discussion, la validation par une tierce partie que nos produits sont sûrs, durables et respectueux de l'environnement."

L'action Versarien était en hausse de 0,9 % à 7,44 pence par action vendredi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

