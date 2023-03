Versarien termine la construction de son projet en utilisant l'impression 3D

Versarien PLC - société de matériaux d'ingénierie basée à Cheltenham, Angleterre - Termine la phase de construction d'un projet de génie civil en utilisant l'impression 3D. Elle déclare avoir travaillé avec une filiale de Costain Group PLC pour développer des conceptions pour un mur de tête en béton imprimé en 3D destiné à être utilisé dans des projets de construction d'autoroutes. Cela fait partie du partenariat Digital Roads of the Future, qui est une collaboration menée par l'Université de Cambridge, Costain et National Highways, dont Versarien est partenaire. Versarien indique que le mur de tête construit doit être "livré et installé prochainement sur l'un des projets de Costain pour National Highways".

Neill Ricketts, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis de nous être associés à Costain pour produire cette structure innovante qui, selon nous, offre des avantages significatifs par rapport à celles produites à l'aide de techniques de fabrication traditionnelles."

Costain est une entreprise de construction d'infrastructures basée à Maidenhead, en Angleterre.

Cours actuel de l'action : 5,70 pence chacun, en hausse de 1,2% lundi vers midi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 75%.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

