(Alliance News) - Versarien PLC a déclaré lundi qu'elle avait vendu son usine et son équipement en Corée du Sud à MCK Tech Co Ltd pour 604 000 livres sterling, ainsi qu'un accord de licence exclusive avec MCK Tech pour l'utilisation de cinq brevets.

La société de matériaux d'ingénierie basée à Cheltenham, en Angleterre, a déclaré que cette cession s'inscrivait dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de redressement, dont "une partie intégrante... est la cession d'activités et d'actifs non essentiels".

Le produit net sera utilisé pour les besoins de l'entreprise et du fonds de roulement, tandis que la société continue à "rechercher activement des solutions de financement supplémentaires à court et à long terme pour soutenir sa stratégie de redressement".

Versarien a déclaré que l'usine et l'équipement acquis auprès de Hanwha Aerospace en Corée du Sud en 2020 ont été identifiés comme non essentiels et commercialisés pour la vente.

Elle a déclaré que ses activités matures AAC Cyroma Ltd et Total Carbide Ltd continuent d'être commercialisées pour la vente, avec des discussions en cours avec un certain nombre de parties intéressées. Elle a toutefois noté que le calendrier de toute nouvelle vente d'actifs et le montant des fonds susceptibles d'être reçus restent incertains.

Entre-temps, Versarien a également accordé une licence exclusive à MCK Tech pour une période initiale de cinq ans afin d'utiliser cinq brevets appartenant à la société dans le cadre de ses activités en Corée.

Ces cinq licences de brevets s'ajoutent aux 14 brevets que Versarien concède à Graphene Lab Co Ltd.

MCK Tech versera à Versarien un montant égal à 4,5 % du produit total des ventes réalisées avec les produits fabriqués à l'aide de la propriété intellectuelle, a indiqué Versarien.

Elle a ajouté que si le produit des ventes dérivé de la propriété intellectuelle est inférieur à 250 000 GBP au cours des deux premières années de la licence, celle-ci prendra fin et MCK Tech versera à Versarien 40 000 GBP pour l'utilisation de la propriété intellectuelle.

Versarien a déclaré que l'accord de licence était conforme à sa stratégie de monétisation de la propriété intellectuelle par l'octroi de licences.

Les actions de Versarien ont augmenté de 16% à 0,11 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

