Versus Systems Inc. est une société spécialisée dans l'engagement et les récompenses. La société offre une suite d'outils logiciels interentreprises qui stimulent l'engagement des utilisateurs grâce à la gamification, à l'interactivité et aux récompenses. Ces outils permettent à ses partenaires d'offrir des prix et des récompenses en jeu, y compris des marchandises, des coupons, des produits numériques et des participations à des tirages au sort - à l'intérieur de leurs sites Web, de leurs sites ou de leur contenu multimédia en continu. Les clients de l'entreprise, tels que les équipes sportives, les sites et les agences de publicité, utilisent ses produits, notamment Winfinite, XEO et sa suite de jeux d'adresse, dans le cadre de leurs événements en direct ou d'une campagne publicitaire. Les utilisateurs finaux de ses produits gagnent des prix en s'inscrivant sur son système et en relevant des défis dans le contenu, tels que des jeux-questionnaires, des sondages ou des jeux mobiles occasionnels basés sur l'adresse. Les joueurs peuvent utiliser son système pour jouer à une variété de jeux et gagner une gamme de types de prix, y compris des coupons, des prix de type sweepstake, du contenu téléchargeable de biens de consommation ou des prix web3.

Secteur Logiciels