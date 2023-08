Vertex Energy, Inc. est une société de transition énergétique spécialisée dans le raffinage et la commercialisation de carburants conventionnels à haute valeur ajoutée et de carburants alternatifs à faible teneur en carbone. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Raffinage et commercialisation, et Pétrole noir et récupération. Le segment Refining and Marketing gère le raffinage du pétrole brut et distribue des produits finis dans tout le sud-est des États-Unis grâce à un rack de camions de grande capacité, ainsi qu'à des points de distribution en eaux profondes et peu profondes capables d'approvisionner les navires. Le secteur des huiles noires et de la récupération regroupe et gère le raffinage des huiles de moteur usagées et d'autres sous-produits pétroliers et vend les produits raffinés aux clients finaux. Il gère la logistique du transport, du stockage et de la livraison des huiles usagées à ses clients. Elle possède une flotte d'environ 25 camions de transport. La société exploite des usines de traitement des huiles moteur usagées à Houston, au Texas, à Port Arthur, au Texas, à Marrero, en Louisiane, et à Columbus, dans l'Ohio.