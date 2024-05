Vertex Energy Inc. est une société de transition énergétique spécialisée dans la production de carburants renouvelables et conventionnels. La société exerce des activités tout au long de la chaîne de valeur du pétrole, notamment le raffinage, la collecte, l'agrégation, le transport, le stockage et la vente de matières premières agrégées et de produits raffinés aux utilisateurs finaux. Ses secteurs d'activité sont le raffinage et la commercialisation, ainsi que le pétrole noir et la récupération. Le secteur du raffinage et de la commercialisation s'occupe du raffinage et de la distribution de produits pétroliers et comprend la raffinerie Mobile et les activités connexes. En outre, il regroupe un ensemble diversifié de matières premières, de distillats de pétrole, de transmix et d'autres produits chimiques non spécifiés. L'activité "huiles noires" couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage des huiles moteur usagées, y compris la collecte, le regroupement, le transport, le stockage, le raffinage et la vente de matières premières regroupées et de produits raffinés aux utilisateurs finaux. Elle possède une flotte de 68 véhicules de collecte.

Indices liés Russell 2000